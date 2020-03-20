Почему власти РФ не считают падение цен на нефть катастрофическим

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков своими словами пытался успокоить россиян, считают экспертыФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Власти РФ не говорят о проблемах экономики из-за резкого падения цен на нефть, поскольку хотят успокоить россиян. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание совладельца «Лукойл» Леонида Федуна о катастрофических ценах на нефть, заявил, что с ним нельзя согласиться. По мнению представителя российского лидера, у страны есть «солидный запас прочности», который поможет справиться с возникшими проблемами.

«Можно жить и при цене [на нефть] в пять долларов за баррель, но как жить? Власть [в таком случае] должна излучать оптимизм и спокойствие вне зависимости от реальной картины, чтобы успокоить [россиян]. Ситуация возникла уникальная — появился коронавирус, а мы неуклюже попытались повлиять на [одного из главных экспортеров нефти] Саудовскую Аравию. Последствия могут быть очень серьезными: возможны и рецессия, и стагнация, и резкий рост цен», — объяснил Гринберг в беседе с корреспондентом URA.RU.

Также экономист считает, что цены на нефть больше не вернутся к прежним показателям, а потому Россия сократит свои экспортные доходы. «Чтобы справиться с этим, придется следовать примеру Запада — резко увеличить расходы на все сферы. На это понадобится потратить все заначки и, возможно, даже больше», — заключил собеседник агентства.

В начале марта после распада сделки ОПЕК+ нефть марки Brent подешевела на 31%. Позже из-за наращивания добычи странами-экспортерами цены стали еще ниже. По данным на 20 марта, Brent торгуется по 29,23 доллара за баррель. Если падение продолжится, то, по словам экс-министра экономики РФ, советника председателя правления ОАО «Роснано» Якова Уринсона, Россию ждет тяжелейший кризис.

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