Почему власти РФ не считают падение цен на нефть катастрофическим

Власти РФ не говорят о проблемах экономики из-за резкого падения цен на нефть, поскольку хотят успокоить россиян. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Института экономики РАН Руслан Гринберг.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание совладельца «Лукойл» Леонида Федуна о катастрофических ценах на нефть, заявил, что с ним нельзя согласиться. По мнению представителя российского лидера, у страны есть «солидный запас прочности», который поможет справиться с возникшими проблемами.
«Можно жить и при цене [на нефть] в пять долларов за баррель, но как жить? Власть [в таком случае] должна излучать оптимизм и спокойствие вне зависимости от реальной картины, чтобы успокоить [россиян]. Ситуация возникла уникальная — появился коронавирус, а мы неуклюже попытались повлиять на [одного из главных экспортеров нефти] Саудовскую Аравию. Последствия могут быть очень серьезными: возможны и рецессия, и стагнация, и резкий рост цен», — объяснил Гринберг в беседе с корреспондентом URA.RU.
Также экономист считает, что цены на нефть больше не вернутся к прежним показателям, а потому Россия сократит свои экспортные доходы. «Чтобы справиться с этим, придется следовать примеру Запада — резко увеличить расходы на все сферы. На это понадобится потратить все заначки и, возможно, даже больше», — заключил собеседник агентства.
В начале марта после распада сделки ОПЕК+ нефть марки Brent подешевела на 31%. Позже из-за наращивания добычи странами-экспортерами цены стали еще ниже. По данным на 20 марта, Brent торгуется по 29,23 доллара за баррель. Если падение продолжится, то, по словам экс-министра экономики РФ, советника председателя правления ОАО «Роснано» Якова Уринсона, Россию ждет тяжелейший кризис.