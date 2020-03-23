Ямальские бизнесмены теряют прибыль из-за коронавируса

На отмененных мероприятиях предприниматели рассчитывали хорошо заработать Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предприниматели ЯНАО уверены, что особый режим по коронавирусу, введенный в округе, ударил по их бизнесу. Из-за ограничений на массовые мероприятия и рекомендаций по поездакам, прибыли могут уменьшиться у предприятий общепита, торговли и в гостиничной отрасли, сообщили источники URA.RU.

Бизнесмены поясняют: во время запланированных на март и апрель крупных мероприятий они планировали получить дополнительные доходы. «Со всего этого мы должны были заработать приличную сумму, но из-за угрозы эпидемии все мероприятия отменили», — посетовал один из предпринимателей Салехарда в разговоре с журналистом агентства.

Среди мероприятий, отмененных до особого распоряжения — празднование Дня оленевода и полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства». Кроме того, в городах округа отменили запланированные концерты звезд эстрады и гастрольные спектакли столичных театров.

В окружном правительстве пояснили: проработка мер поддержки малого и среднего бизнеса на период введения режима повышенной готовности была поручена департаменту экономики ЯНАО. «Работа идет», — сообщили в аппарате губернатора.

Режим повышенной готовности по коронавирусу был введен 16 марта после заседания созданного губернатором Дмитрием Артюховым оперативного штаба. Из-за особых условий медикам отложили запланированные отпуска, школьников досрочно распустили на каникулы, а вахтовикам пришлось задержаться еще на одну смену.

По последней информации, в ЯНАО не зафиксировано ни одного подтвержденного случая коронавируса. Под наблюдением врачей находится 16 ямальцев, контактировавших с заболевшими, на самоизоляции находится 137 человек, вернувшихся из поездок в неблагоприятные страны.