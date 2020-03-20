Экс-подопечная Фадеева отменила концерт на Ямале из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса бывшая подопечная Максима Фадеева, уроженка Кургана Юлия Савичева отменила концерты на Ямале. Ее примеру последовал и актер театра Федор Добронравов, отменивший спектакль в Ноябрьске. В регионе сейчас закрыты для посещения учреждения культуры — кинотеатры, музеи, выставки и библиотеки, сообщили URA.RU источники в регионе.
«У нас никто не болеет, но вообще все закрыли: музеи, кинотеатры, библиотеки», — сообщил один из собеседников агентства.
В Салехарде и Лабытнанги отменили концерты певицы Юлии Савичевой, назначенные на 11 и 12 апреля соответственно, сообщается на сайтах площадок, где должны были пройти мероприятия.
Также в Ноябрьске и Новом Уренгое должны пройти концерты певца Григория Лепса, однако уточнить, состоятся они или нет — не удалось. Директор артиста отказался от общения с журналистами URA.RU. Во Дворце спорта «Звездный», где должно было пройти мероприятие, агентству сообщили, что 1 апреля будет известно, состоится или нет в назначенную дату концерт Лепса.
Помимо прочего, в Ноябрьске должен был состояться спектакль «Чудики» с актером Федором Добронравовым, однако его также отменили.
В пресс-службе окружного правительства URA.RU сообщили, что по поручению губернатора Дмитрия Артюхова принято решение о переводе учреждений культуры на дистанционный режим. «Сейчас идет организация процесса. Со следующей недели будут организованы мероприятия в режиме онлайн», — сообщили в правительстве. Уточнить, какие именно мероприятия будут проводится онлайн там не смогли, лишь добавили: «В понедельник будет брифинг директора департамента культуры, расскажет подробности».
На Ямале 16 марта было принято решение о введении особого режима. В связи с этим с 18 марта все школы распускаются на каникулы, вахтовикам работу продлевают на два месяца. Также был отменен главный праздник северян — День оленевода.