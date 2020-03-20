Взрыв газа в жилом доме Перми могли подстроить

Специалисты газовой службы считают, что газовый шланг был поврежден намеренно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Взрыв бытового газа в доме по ул. Чернышевского в Перми мог быть подстроен намеренно. К такому выводу пришли специалисты газовой службы, обследовав квартиру, где произошло ЧП. Они выяснили, что кран одной из конфорок газовой плиты, оборудованной системой газ-стоп, находился в открытом положении, как и запорная арматура перед плитой. При этом газовый шланг между плитой и краном был перерезан.

«Мы считаем, что кто-то из жильцов преднамеренно создал в квартире взрывоопасную концентрацию газа. С какой целью — сейчас выясняют следователи», — сказала URA.RU пресс-секретарь АО «Газпром газораспределение Пермь» Екатерина Денисова. По ее словам, газовое оборудование в квартире, где произошел взрыв, было исправным. Проверка и обслуживание газовой плиты проводились в октябре прошло года.

Взрыв бытового газа в доме №3 по ул Чернышевского произошел днем 20 марта. В результате погиб один человек, трое получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).