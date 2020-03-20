Премьер Мишустин раскрыл данные о российских лекарствах от коронавируса

В России разработали шесть препаратов от коронавируса. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
«Сейчас идут испытания, в ближайшее время эксперты подтвердят безопасность и эффективность препаратов», — цитирует Мишустина РИА «Новости». По его словам, чтобы не допустить распространения коронавируса требуется разработка вакцины, ограничения на полеты и массовые мероприятия.
Ранее сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса решили испытать на хорьках и приматах, передает деловая газета «Взгляд». Отмечается, что это лекарство разработал Федеральный государственный научный центр «Вектор» в Новосибирске.
Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, Денис Проценко предположил, что пандемия коронавируса в России может закончиться летом или осенью. Всего от COVID-19 скончалось порядка 10,5 тысяч человек, количество случаев заражения достигло 253 тысяч, от коронавируса вылечилось более 86,5 тысяч человек.
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