Рынок рассрочки при покупке жилья в РФ должен быть урегулирован

По словам Набиуллиной, ЦБ ведет работу в этом направлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рынок рассрочки при покупке жилья требует четкого регулирования, и Центробанк уже ведет работу в этом направлении. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Нам нужно урегулировать и покупку в рассрочку жилья. Мы вместе с правительством здесь работаем, и, надеюсь, также будут надежно защищены права потребителя», — сказала Набиуллина в ходе правительственного часа в Совфеде. Ее слова приводит ТАСС.