Рынок рассрочки при покупке жилья в РФ должен быть урегулирован
По словам Набиуллиной, ЦБ ведет работу в этом направлении
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Рынок рассрочки при покупке жилья требует четкого регулирования, и Центробанк уже ведет работу в этом направлении. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Нам нужно урегулировать и покупку в рассрочку жилья. Мы вместе с правительством здесь работаем, и, надеюсь, также будут надежно защищены права потребителя», — сказала Набиуллина в ходе правительственного часа в Совфеде. Ее слова приводит ТАСС.
Набиуллина ранее подчеркнула важность принятия мер по сдерживанию ускоренного роста цен, чтобы предотвратить превращение этой тенденции в хроническую. Она отметила, что проблема инфляции вызывает серьезную обеспокоенность у граждан, поскольку это в первую очередь социальный вопрос, затрагивающий наиболее уязвимые категории населения, включая пенсионеров и многодетные семьи. Набиуллина также указала, что несмотря на в целом наблюдающийся рост доходов в стране, значительная часть россиян по-прежнему сталкивается с финансовыми трудностями и вынуждена экономить даже на необходимых тратах, причем именно они острее всего ощущают последствия инфляционного давления, передает RT.
