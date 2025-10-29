Бензин продолжит дешеветь: депутат Госдумы назвал сроки снижения цен на топливо

Бензин продолжит дешеветь, считают в Госдуме Фото: Роман Наумов © URA.RU

Цены на бензин в России могут продолжить снижение до конца 2025 года, однако уже в январе 2026 года ситуация может измениться из-за пересмотра акцизов. Такой прогноз представил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

«Активная фаза снижения цен, скорее всего, продлится до конца 2025 года. В январе 2026 года из-за размера акцизов ситуация может измениться. Текущее снижение цен — это результат ручного управления рынком», — сказал Алтухов в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Алтухова, полная стабилизация цен на топливо наступит только когда рынок адаптируется к новым условиям — отработает баланс между внутренним спросом и экспортными возможностями, а правительство найдет способ компенсировать нефтяникам рост затрат без резкого роста цен для потребителей. Ориентировочно это может произойти к концу первого — началу второго квартала 2026 года.

Продолжение после рекламы

Текущее снижение цен закономерно и связано с насыщением рынка за счет увеличения предложения, а также снижением сезонного спроса после окончания бархатного сезона. Дополнительным фактором стало уменьшение грузопотока в порты из-за изменений на международных рынках, в первую очередь — стоимости зерна.

На биржевой площадке в понедельник, 27 октября, цены на бензин АИ-92 упали до 71 757 рублей за тонну, снизившись на 3,21% к предыдущей торговой сессии. Для сдерживания роста цен российские власти ввели запрет на экспорт бензина до конца года, однако в ряде регионов в сентябре-октябре все равно наблюдались ограничения при покупке топлива.