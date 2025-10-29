Саратовский бизнесмен хочет отнять у Моргенштерна* речку
Бизнесмен считает, что Моргенштерн* должен перенести свою баню за пределы береговой полосы реки
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Саратовский предприниматель Глеб Рыськов обратился в Министерство экологии и природопользования Московской области с требованием обеспечить свободный доступ к реке Малая Истра. Его заявление связано с территорией, прилегающей к участку музыканта Алишера Моргенштерна (Алишер Валеев) (признан Минюстом РФ иноганетом).
«Действительно, я направил документы, однако сегодня мне прислали видео, где иностранный агент хвастается своей баней с речкой. Я сверил координаты, оказалось, что действительно участок, испрашиваемый мной, прилегает к территории иностранного агента Алишера Моргенштерна» — рассказал Рыськов «112».
Ранее предприниматель уже подавал иск к певцу Филиппу Киркорову с требованием аннулировать сделку по продаже земли и направлял жалобу в Генеральную прокуратуру на опасный, по его мнению, плавучий объект Аллы Пугачевой на водоеме. По словам Рыськова, его усилия связаны с борьбой за соблюдение прав граждан на свободный доступ к природным ресурсам.
