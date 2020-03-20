Число заболевших коронавирусом в России стремительно растет

Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 54 человека. Теперь в стране 253 заболевших.
«54 новых случая заболевания коронавирусом за сутки в России», — сообщает telegram-канал Mash. В Москве появилось 33 новых зараженных COVID-19. По данным telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», в Санкт-Петербурге и Самарской области зафиксировано по четыре случая заражения, в Кировской и Новосибирской областях — по два. В Московской, Ульяновской и Тюменская областях прибавилось по одному зараженному коронавирусом. При этом под наблюдением из-за подозрения на инфекцию находятся 27 тысяч россиян.
В Якутии было выявлено шесть новых случаев болезни. По последним данным в мире коронавирусной инфекцией заражены 253 тысячи человек. Скончались от болезни 10 тысяч человек, выздоровели 86 тысяч. Во всех регионах России объявлен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. 19 марта в РФ было выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом.
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