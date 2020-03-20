Из тюменского правительства ушла чиновница, которой прочат пост в федеральном министерстве

Инна Куликова может уйти на повышение в Министерство здравоохранения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова уходит со своего поста. О причинах увольнения пока не сообщается, рассказали URA.RU в ведомстве.

«Сегодня у Инны Борисовны последний рабочий день», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения. По их словам, о дальнейшем карьерном продвижении чиновницы им ничего не известно. Как сообщают источники агентства, тюменка может выйти на должность заместителя Министра здравоохранения России уже в следующем месяце. «Приказ о ее увольнении уже подписан, но еще не опубликован», — отмечает источник.

Оперативно связаться с министерством здравоохранения России не удалось, послан официальный запрос. Прошлый запрос был проигнорирован.

О том, что Инну Куликову прочат на должность заместителя министра здравоохранения России, URA.RU сообщало в феврале 2020 года. Тогда чиновница опровергала свое назначение.