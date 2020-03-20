20 марта 2020

В Екатеринбурге приземлился предположительно заминированный самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, город екатеринбург
Пилот сообщил на землю о минеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово совершил посадку самолет, подавший сигнал бедствия из-за подозрения о минировании. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Аварийно приземлился самолет Airbas A320, рейс S7-1175 авиакомпании S7 Airlines сообщением Москва (Домодедово) — Екатеринбург. Командир экипажа доложил диспетчеру о подозрении на минирование», — сообщил источник.

По данным агентства, в 18.52 местного времени самолет благополучно приземлился в Екатеринбурге. На борту находятся 111 пассажиров, в том числе семь детей. Сотрудники ЛОВД на транспорте проверяют самолет, спасателям МЧС пока подъезжать к борту запрещено.

В аэропорту Кольцово URA.RU обещали прокомментировать ситуацию позже.

Обновлено в 20:55

В Кольцово сообщили, что осмотр завершен. Опасных предметов не найдено.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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