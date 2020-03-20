Россиян могут перевести на сокращенную рабочую неделю из-за коронавируса

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Из-за распространения вируса россиянам приходится работать домаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Переход россиян на удаленный режим работы из-за коронавируса может привести к тому, что часть из них переведут на сокращенную рабочую неделю. Этого не исключают опрошенные URA.RU эксперты рынка труда.

«В рамках дистанционной работы оплачивается не рабочее время сотрудника, а конкретные результаты. Это больше похоже на сдельную оплату, а не повременную. Работодатель при дистанционной работе договаривается с сотрудником о результате, а за какое время он будет получен, дело самого работника», — заявил в беседе с агентством Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС.

Зачастую труд из дома эффективнее работы в офисе, считает независимый HR-эксперт Александр Сивогривов. По его словам, исследования доказывают наличие такого явления, как транспортная усталость: «Если человек в день больше полутора часов тратит на дорогу, то на 30% падает производительность». Эксперт отмечает, что при правильной постановке задачи работодателю должно быть все равно, сколько дней в неделю работают его сотрудники, так как важнее — результат.

Идущий в масштабах страны эксперимент имеет и другое следствие: в России получит распространение практика смешанной работы. «Удаленка должна быть смешанная: два-три дня сотрудник работает из дома, два-три дня ходит в офис. Это более нормальный режим работы», — считает сотрудник кафедры управления трудовыми ресурсами ВШЭ Елена Варшавская.

Глава комитета Госдуму по труду и соцполитике Ярослав Нилов, комментируя URA.RU возможность перевода россиян на четырёхдневную рабочую неделю из-за коронавируса, отметил, что такие предложения должны рассматриваться только в диалоге между работодателями и профсоюзами при участии правительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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