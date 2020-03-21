20 марта 2020

Мэрия Екатеринбурга проигнорировала 20 разбитых улиц. URA.RU нашло дороги, которые не починят до конца года. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые дороги. Екатеринбург, проезжая часть, дорога, дыра в асфальте, перекресток краснолесья чкалова
Многие улицы Екатеринбурга вызывают беспокойство водителей уже сейчас, но до их ремонта еще далекоФото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга не включила в обновленный план ремонта дорог на 2020 год улицы и перекрестки, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Из осмотренных URA.RU разбитых дорог ремонт предстоит только двум, еще 20 не учтены администрацией.

План мэрии был представлен в октябре 2019 года, 18 марта его обновили. Сейчас в нем 38 дорог. Согласно перечню, до конца года мэрия намерена починить одни из крупнейших улиц города, например, Шефскую и Луначарского, а также участок на Сибирском тракте. Но многие улицы, которые нуждаются в скорейшем ремонте, в этот список не вошли.

Опасения водителей вызывает состояние улицы Бажова, где местами дорожное полотно буквально идет волнами. Остается разбитой улица Куйбышева, на которой недавно ремонтники утрамбовывали асфальт ногами. Изрыты глубокими ямами Тверитина, Шейнкмана, Фурманова и Антона Валека. На Луганской и Готвальда появились опасные колеи, трещинами покрыты Луганская, Мехренцева и Шаманова. Среди изученных URA.RU дорог в план администрации вошли только две улицы — Опалихинская и Луначарского. Сроки их ремонта пока неизвестны.

Получить комментарий вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова URA.RU не удалось. Агентство направило чиновнику вопросы, к моменту публикации ответ на них не последовал.

Разбитые дороги. Екатеринбург
На Бажова асфальт буквально ходит волнами
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разбитые дороги. Екатеринбург
На перекрестке Кузнечной и Шарташской — опасные для водителей ямы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Разбитые дороги. Екатеринбург
Улица Шейнкмана вся покрыта ухабами
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Разбитые дороги. Екатеринбург
На пересечении Мехренцева и Шаманова асфальт давно покрылся трещинами
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Разбитые дороги. Екатеринбург
Проезд по перекрестку Краснолесья — Чкалова превращается для автолюбителей в испытание
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Разбитые дороги. Екатеринбург
Вдоль Тверитина тянутся глубокие колеи
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Разбитые дороги. Екатеринбург
По Фурманова водители передвигаются с особой осторожностью
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Разбитые дороги. Екатеринбург
Улицу Опалихинскую мэрия Екатеринбурга решила ремонтировать уже в этом году
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Разбитые дороги. Екатеринбург
На Куйбышева, несмотря на недавнюю починку, остаются выбоины
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Разбитые дороги. Екатеринбург
Асфальт на Готвальда давно ждет замены
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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