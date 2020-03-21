Многие улицы Екатеринбурга вызывают беспокойство водителей уже сейчас, но до их ремонта еще далеко Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга не включила в обновленный план ремонта дорог на 2020 год улицы и перекрестки, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Из осмотренных URA.RU разбитых дорог ремонт предстоит только двум, еще 20 не учтены администрацией.

План мэрии был представлен в октябре 2019 года, 18 марта его обновили. Сейчас в нем 38 дорог. Согласно перечню, до конца года мэрия намерена починить одни из крупнейших улиц города, например, Шефскую и Луначарского, а также участок на Сибирском тракте. Но многие улицы, которые нуждаются в скорейшем ремонте, в этот список не вошли.

Опасения водителей вызывает состояние улицы Бажова, где местами дорожное полотно буквально идет волнами. Остается разбитой улица Куйбышева, на которой недавно ремонтники утрамбовывали асфальт ногами. Изрыты глубокими ямами Тверитина, Шейнкмана, Фурманова и Антона Валека. На Луганской и Готвальда появились опасные колеи, трещинами покрыты Луганская, Мехренцева и Шаманова. Среди изученных URA.RU дорог в план администрации вошли только две улицы — Опалихинская и Луначарского. Сроки их ремонта пока неизвестны.

Получить комментарий вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова URA.RU не удалось. Агентство направило чиновнику вопросы, к моменту публикации ответ на них не последовал.

На Бажова асфальт буквально ходит волнами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На перекрестке Кузнечной и Шарташской — опасные для водителей ямы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Улица Шейнкмана вся покрыта ухабами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пересечении Мехренцева и Шаманова асфальт давно покрылся трещинами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проезд по перекрестку Краснолесья — Чкалова превращается для автолюбителей в испытание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вдоль Тверитина тянутся глубокие колеи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По Фурманова водители передвигаются с особой осторожностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Улицу Опалихинскую мэрия Екатеринбурга решила ремонтировать уже в этом году Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Куйбышева, несмотря на недавнюю починку, остаются выбоины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU