На Западе поняли, что Россия не собирается сдаваться в нефтяной войне

Россия не предложит перемирие в нефтяной войне, несмотря на падение цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Москва не будет первой, кто будет искать перемирие в столкновении между двумя гигантскими экспортерами нефти и бывшими союзниками по ОПЕК», — передает издание. Как отмечает СМИ, Кремль до сих пор уверен, что сможет продержаться дольше, чем Саудовская Аравия, вопреки угрозе падения цены барреля нефти ниже 20 долларов.
В США планируют ввести новые санкции против России из-за намерения РФ выйти из сделки с ОПЕК+. По мнению Белого дома, своими действиями Россия спровоцировала торговую войну с Саудовской Аравией и обвалила цены на нефть. Политолог Александр Асафов заявил, что введение санкций абсолютно логично для политики Соединенных Штатов, передает RT. По его мнению, такие действия направлены на то, чтобы увеличить давление на своих основных геополитических конкурентов.