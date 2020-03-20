19 марта 2020
18 марта 2020

Назначен новый глава ямальской полиции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Туберкулезный диспансер в селе Чернавское. Курганская область, полиция
Врио руководителя УМВД по Ямалу стал Игорь СтепанчукФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио начальника УМВД по ЯНАО назначен полковник Игорь Степанчук. Информация о его новой должности опубликована на официальном сайте управления.

Степанчук сменил на своем посту Александра Удовенко, который проработал в качестве главы УМВД с 2016 года. Как сообщил URA.RU источник знакомый с ситуацией, экс-начальник Ямальского УМВД получил должность в центральном аппарате МВД РФ. В пресс-службе полиции Ямала дальнейшую судьбу Удовенко не смогли прокомментировать.

Степанчук был назначен на должность заместителя начальника Управления — начальника полиции УМВД России по ЯНАО в 2018 году. Он имеет медаль МВД России «За отличие в службе» III, II, I степеней. Ему присвоено квалификационное звание «Мастер». Также Врио начальника УМВД получил наградное оружие— пистолетом Макарова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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