Назначен новый глава ямальской полиции

Врио руководителя УМВД по Ямалу стал Игорь Степанчук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио начальника УМВД по ЯНАО назначен полковник Игорь Степанчук. Информация о его новой должности опубликована на официальном сайте управления.

Степанчук сменил на своем посту Александра Удовенко, который проработал в качестве главы УМВД с 2016 года. Как сообщил URA.RU источник знакомый с ситуацией, экс-начальник Ямальского УМВД получил должность в центральном аппарате МВД РФ. В пресс-службе полиции Ямала дальнейшую судьбу Удовенко не смогли прокомментировать.

Степанчук был назначен на должность заместителя начальника Управления — начальника полиции УМВД России по ЯНАО в 2018 году. Он имеет медаль МВД России «За отличие в службе» III, II, I степеней. Ему присвоено квалификационное звание «Мастер». Также Врио начальника УМВД получил наградное оружие— пистолетом Макарова.