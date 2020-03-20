Людей в зале было очень мало, а вот портретов и смайликов много сайт Уральского государственного горного университета

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге в Уральском государственном горном университете традиционно прошел конкурс «Мисс и Мистер Горный университет». Однако в этот раз участники из-за пандемии коронавируса выступали в закрытых боксах, а вместо зрителей на местах в зале были распечатанные портреты и смайлики.

«Из-за профилактических мер пришлось внести коррективы: в этом году конкурс проходил без зрителей. Чтобы поддержать участников, на зрительские места студенты наклеили смайлики и свои портреты», — говорится на сайте вуза. Конкурс открывало лазерное шоу. После этого на сцену вышли 20 претендентов и ведущий Александр Морозов.

По последним данным, в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом. В городском метро продезинфицировали вагоны и составы. URA.RU даже удалось это снять на камеру. Также на особый режим переводят екатеринбургские торговые центры. Источник сообщил агентству, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции для ТРЦ введут особые требования по допустимой численности посетителей в зависимости от количества квадратных метров.

На конкурсе присутствовало маленькое количество людей сайт Уральского государственного горного университета