Шнуров написал новый стих про коронавирус и карантин

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал новое стихотворение про коронавирус. Стих он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Расползается по миру кризис и коронавирус. Добровольно, без конвоя, дома все сидят по двое», — пишет музыкант. В стихотворении он рассказывает, что в первый день карантина «прикольно было» и его лирический герой посмотрел все ролики на канале блогера Юрия Дудя. На второй день герой пьет пиво, а его вторая половинка моет полы, ругая правительство.
На третий день в стихотворении Шнурова лирический герой занимался со своей возлюбленной сексом. На пятый день он устал, а вот его вторая половинка «вошла во вкус» и «расцарапала всю спину». Тогда герой музыканта понимает, что пред ним «почти что Сатана» и «сексуальная маньячка». «Сколько нам еще открытий этот вирус принесет?» — задается вопросом под конец стиха Шнуров.
Ранее Сергей Шнуров уже посвятил стихотворение коронавирусу. В стихах он предлагал способ, как победить коронавирус. Он сравнил инфекцию с «блатным» в тюрьме и предложил его «раскороновать».
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