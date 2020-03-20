20 марта 2020
19 марта 2020

Информация о смерти больного коронавирусом в Тюмени оказалась фейком

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заболевший новым вирусом скончался 20 мартаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Информация о смерти жителя Тюменской области, больного коронавирусом, не соответствует действительности. С таким заявлением выступил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Тюменской области.

Ранее источники в городской инфекционной больнице, в которой наблюдался мужчина, сообщили URA.RU, что он скончался. «Самочувствие мужчины удовлетворительное», — говорится в сообщении оперштаба в официальном telegram-канале. Эту информацию подтвердили в департаменте здравоохранения по региону. «Пациент в тяжелом состоянии из-за сопутствующих заболеваний, но жив», — сообщила представитель ведомства Александра Малыгина.

Это второй заболевший коронавирусом в Тюмени — молодой человек, у которого был тесный контакт с иностранцами. Фейки о широком распространении вируса и сообщения о смерти пациентов появляются регулярно — медиаэксперты связывают их с рядом кампаний, направленных на дестабилизацию общества в России. Для перепроверки фейков власти Тюменской области ведут каналы в популярных сетях Telegram «Оперативный штаб. Коронавирус. Тюмень» и Viber «Коронавирсус. Штаб Тюмень». Такой же есть и у нашего агентства в Viber — «Коронавирус. Екатеринбург».

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© Служба новостей «URA.RU»
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