Информация о смерти больного коронавирусом в Тюмени оказалась фейком

Информация о смерти жителя Тюменской области, больного коронавирусом, не соответствует действительности. С таким заявлением выступил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Тюменской области.
Ранее источники в городской инфекционной больнице, в которой наблюдался мужчина, сообщили URA.RU, что он скончался. «Самочувствие мужчины удовлетворительное», — говорится в сообщении оперштаба в официальном telegram-канале. Эту информацию подтвердили в департаменте здравоохранения по региону. «Пациент в тяжелом состоянии из-за сопутствующих заболеваний, но жив», — сообщила представитель ведомства Александра Малыгина.
Это второй заболевший коронавирусом в Тюмени — молодой человек, у которого был тесный контакт с иностранцами. Фейки о широком распространении вируса и сообщения о смерти пациентов появляются регулярно — медиаэксперты связывают их с рядом кампаний, направленных на дестабилизацию общества в России. Для перепроверки фейков власти Тюменской области ведут каналы в популярных сетях Telegram «