Информация о смерти больного коронавирусом в Тюмени оказалась фейком

Заболевший новым вирусом скончался 20 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Информация о смерти жителя Тюменской области, больного коронавирусом, не соответствует действительности. С таким заявлением выступил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Тюменской области.

Ранее источники в городской инфекционной больнице, в которой наблюдался мужчина, сообщили URA.RU, что он скончался. «Самочувствие мужчины удовлетворительное», — говорится в сообщении оперштаба в официальном telegram-канале. Эту информацию подтвердили в департаменте здравоохранения по региону. «Пациент в тяжелом состоянии из-за сопутствующих заболеваний, но жив», — сообщила представитель ведомства Александра Малыгина.