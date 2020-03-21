Группе Little Big не дадут выступить с UNO на «Евровидении». Придется писать новую песню

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление группы
Всем участникам международного музыкального конкурса придется выступить с новыми песнямиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа Little Big не сможет выступить на «Евровидении» в 2021 году с песней UNO. Всем участникам международного музыкального конкурса придется записать новую песню. Такое решение приняли организаторы «Евровидения».

«Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса „Евровидение“ песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — сообщает пресс-служба фестиваля. При этом вопрос об участниках вещатели в каждой из стран примут по собственному усмотрению.

18 марта организаторы «Евровидения» официально заявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса. Мероприятие перенесли на 2021 год, оно должно пройти, как и планировалось, в Роттердаме.

Ранее музыкальные продюсеры Иосиф Пригожин и Яна Рудковская выразили сожаление по поводу отмены международного вокального конкурса. По их мнению, у группы Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе, были все шансы на победу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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+
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