Группа Little Big не сможет выступить на «Евровидении» в 2021 году с песней UNO. Всем участникам международного музыкального конкурса придется записать новую песню. Такое решение приняли организаторы «Евровидения».
«Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса „Евровидение“ песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — сообщает пресс-служба фестиваля. При этом вопрос об участниках вещатели в каждой из стран примут по собственному усмотрению.
18 марта организаторы «Евровидения» официально заявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса. Мероприятие перенесли на 2021 год, оно должно пройти, как и планировалось, в Роттердаме.
Ранее музыкальные продюсеры Иосиф Пригожин и Яна Рудковская выразили сожаление по поводу отмены международного вокального конкурса. По их мнению, у группы Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе, были все шансы на победу.