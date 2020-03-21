В Абхазии хотят попросить Россию забрать в свои тюрьмы рецидивистов и педофилов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит начальника ГУФСИН России по Свердловской области в Кировоградскую воспитательную колонию. Свердловская область, Кировград , заключенные, колония, тюрьма, лысые, бритые, зэки
В Абхазии нет условий для содержания опасных преступниковФото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат президенты Абхазии, бывший глава Службы госбезопасности Аслан Бжания намерен попросить Россию забрать в свои тюрьмы особо опасных абхазских преступников, поскольку в самой Абхазии нет колоний строгого режима.

«Когда я говорил об отдельной категории преступников, я имел ввиду преступников, которые совершили особо тяжкие преступления — рецидивисты, наркодилеры, педофилы. <…>. Мы можем обратиться с просьбой к российской стороне, и такое соглашение подписать», — приводит РИА «Новости» слова Бжании, который также добавил, что Абхазия сегодня не может обеспечить содержание указанных преступников.

При этом политик добавил, что никакого подобного соглашения с Россией пока нет, а мнение общественности Абхазии по этому вопросу ему неизвестно.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...