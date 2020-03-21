Куда пойти работать тем, кого уволили из-за коронавируса и кризиса

Работникам отраслей, пострадавших от коронавируса, в случае сокращения можно найти работу в смежных областях. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU высказала руководитель службы исследований сервиса поиска работы HeadHunter Мария Игнатова.
«Для людей, которые были заняты в туризме и авиации, есть варианты работы в смежных сферах», — говорит собеседница агентства. По ее словам, у бортпроводников хорошо развиты организаторские способности и навыки обслуживания, поэтому они могут пойти в любую сферу сервиса, например, техподдержку. В сфере туризма, отмечает Игнатова, больше всего пострадали люди, работа которых связана с продажей туров, — им можно выбрать другую отрасль, связанную с продажами. «Если человек умеет продавать, он может идти в продажи в любой сфере. Например, в онлайн-сервисы, у которых сейчас все хорошо», — говорит эксперт.
Строители, отмечает специалист, могут поискать варианты с услугами по ремонту. Однако в строительстве нет такого падения. «Стройки работают, у девелоперских компаний тоже не наблюдается снижения найма», — уточняет Игнатова.
Руководитель кадрового агентства в сфере видеопроизводства Александр Дибривный считает, что сейчас трудоустроиться будет сложно, особенно тем, кто рассчитывает на удаленную работу. Вакансий на удаленку и так было немного, а теперь появится много новых соискателей. «Рынок объективно был не готов к этому. Все-таки у нас работодатель должен зачастую контролирует работу сотрудника. Теперь все меняется», — говорит собеседник URA.RU.
Ранее специалисты назвали пять сфер деятельности, занятые в которых люди из-за пандемии коронавируса могут лишиться работы. Таким специалистам советуют пройти онлайн-курсы по переквалификации и присмотреться к удаленной работе.
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