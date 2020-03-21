Актер Дмитрий Красилов, которого после участия в клипе «UNO» группы Little Big прозвали Пухляш, выступил на шоу «Вечерний Ургант».
Гость программы танцевал под музыку из заставок различных передач «Первого канала». Прозвучали мелодии из программ КВН, «Время», «Пусть говорят», «Жить здорово» и «Что? Где? Когда?». В интервью ведущему программы Ивану Урганту Красилов признался, что может выступать даже под музыку, которая для танцев не предназначена.
Ранее организаторы «Евровидения» отменили конкурс, на который от России с песней «UNO» должна была поехать группа Little Big. Решение о переносе было принято из-за пандемии коронавируса, пишет агентство Nation News. Коллектив выразил сожаление из-за отмены конкурса, сообщает RT. Группа будет участвовать в конкурсе в следующем году, однако уже с новой композицией.