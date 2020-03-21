Итальянские врачи назвали болезни, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусе

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и диабетики находятся в зоне повышенного риска при заболевании коронавирусом. Такие данные опубликовало общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия (Италия).
Согласно
Чтобы защитить себя при вспышках инфекционных заболеваний, нужно обратить внимание на продукты, которые укрепляют иммунитет. Одним из таких продуктов, считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, является морская капуста, передает «Радио Спутник».
На сегодняшний день в России 253 заболевших. Число зараженных коронавирусом по всему миру продолжает расти.
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