Итальянские врачи назвали болезни, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусе

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Сахарный диабет повышает риск смерти при коронавирусеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и диабетики находятся в зоне повышенного риска при заболевании коронавирусом. Такие данные опубликовало общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия (Италия).

Согласно отчету, среди людей с болезнями сердца опасность наихудшего развития ситуации повышается на 10,5%, среди диабетиков — на 7,3%. Также значительно подвержены осложнениям пациенты с гипертонией (6%) и онкологическими заболеваниями (5,6%). Накануне Италия обогнала Китай по общему числу жертв заболевания на — 4032. За прошедшие сутки в стране умерли 627 человек с коронавирусом.

Чтобы защитить себя при вспышках инфекционных заболеваний, нужно обратить внимание на продукты, которые укрепляют иммунитет. Одним из таких продуктов, считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, является морская капуста, передает «Радио Спутник».

На сегодняшний день в России 253 заболевших. Число зараженных коронавирусом по всему миру продолжает расти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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