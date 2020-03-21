Главный инфекционист Ставрополья признала, что заражала людей коронавирусом

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В процессе работы зараженная коронавирусом врач контактировала со студентами и работниками кафедры (архивное фото)Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главный инфекционист Ставрополя Ирина Санникова, которая заразилась в Испании коронавирусом, призналась в нарушении карантинного режима после поездки.

«Я виновата», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать обвинения изданию «Подъем». По данным местных СМИ, сейчас Санникова находится в реанимации с двусторонней пневмонией.

Ранее URA.RU сообщало, что за семь дней инфекционист Санникова контактировала с сотнями людей. Только в процессе работы на кафедре женщина общалась с 13 иностранными студентами и 11 работниками кафедры. По данному факту началась проверка.

Ранее власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний день в стране 253 заболевших. Число зараженных коронавирусом по всему миру продолжает расти.

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© Служба новостей «URA.RU»
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