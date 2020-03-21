Шесть тысяч человек изолировали в Москве из-за контактов с больными коронавирусом

Власти Москвы изолировали шесть тысяч человек, которые контактировали с 131 человеком, заболевшим коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы установили 6 тысяч персональных контактов, которые на сегодняшний день находятся в изоляции», — цитирует ее РИА «Новости». Это позволит выиграть время и обеспечить бесперебойную работу медиков, отмечает собеседница агентства.
По данным на 21 марта, в России выявлено 254 случая заболевания коронавирусом, 14 человек полностью излечились. При Следственном комитете России создана рабочая группа по борьбе с распространением заболевания, сообщает РАПСИ. Всего в мире 281 тысяча заболевших, умерли более 11 тысяч, 91 тысяча выздоровели.
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