Шесть тысяч человек изолировали в Москве из-за контактов с больными коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция в екатеринбургском метрополитене против распространения эпидемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, метрополитен, защитный костюм, эпидемия, респиратор, метро, коронавирус, санитарная обработка, covid-19, химобработка, химическая обработка
В Москве предприняты беспрецедентные меры безопасности из-за коронавирусаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Москвы изолировали шесть тысяч человек, которые контактировали с 131 человеком, заболевшим коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы установили 6 тысяч персональных контактов, которые на сегодняшний день находятся в изоляции», — цитирует ее РИА «Новости». Это позволит выиграть время и обеспечить бесперебойную работу медиков, отмечает собеседница агентства.

По данным на 21 марта, в России выявлено 254 случая заболевания коронавирусом, 14 человек полностью излечились. При Следственном комитете России создана рабочая группа по борьбе с распространением заболевания, сообщает РАПСИ. Всего в мире 281 тысяча заболевших, умерли более 11 тысяч, 91 тысяча выздоровели.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...