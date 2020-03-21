Число зараженных коронавирусом в России продолжает расти Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Суббота, 21 марта, — 101 день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 11-й — с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки COVID-19 пандемией (11 марта). По данным портала Coronavirus-monitor.ru, на сегодняшний день в мире 277 541 человек заражены инфекцией (+1 563 зараженных за сутки). Вылечиться удалось 89 711 людям (+0). Скончались от коронавируса 11 492 человека (+57).

На первом месте по количеству случаев заражения инфекцией до сих пор остается Китай (81 008, + 39 за сутки). На втором месте — Италия (47 021, + 6 тыс.), на третьем — Испания (21 571, + 2,5 тыс.). Далее в списке Германия — 19848 (+ 4 тыс.) и США — 19671 (+ 4,5 тыс.).

Коронавирус в России

Число зараженных коронавирусом в России продолжает расти. На сегодняшний день в стране 253 заболевших. Инфекция добралась до Ставропольского края. 17 марта у главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, которая приехала из Испании, заподозрили коронавирус. После возвращения на родину она сразу вышла на работу.

Коронавирус может быть также у двух жителей Екатеринбурга. Накануне вечером из дома 41 по проспекту Сахарова люди в защитных костюмах увезли двоих жильцов. Главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал симптомы тяжелой формы коронавируса. По его словам, в случае тяжелой одышки нужно немедленно обратиться к врачу.

Коронавирус в мире

Количество инфицированных коронавирусом в Нью-Йорке достигло 5151 человек. По словам мэра города Билла де Блазио, это примерно треть от всех заболевших COVID-19 в Америке (19 671).

Чтобы снизить риск заражения нужно на время пандемии коронавируса отказаться от курения, а также ограничить потребление алкоголя и сладких напитков, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Между тем в Доминикане остаются более двух тысяч российских туристов . По словам руководителя отделения посольства РФ в Пунта-Кане Михаила Евдокимова, россияне крайне обеспокоены обострением внутренней ситуации в стране, так что вылететь на родину решили и некоторые из постоянно проживающих на острове.

Что дальше?

Журналист, биолог по образованию Владимир Познер дал прогноз, согласно которому пандемия нового коронавируса завершится до конца мая. В Свердловской области тем временем обсуждают вариант закрытия в регионе всех кальянных. Произойдет это в том случае, если власти решат закрыть кинотеатры и детские зоны в торгово-развлекательных центрах.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, в свою очередь, оценил падение стоимости нефти. По его словам, специалисты компании, когда обсуждали выход России из сделки по снижению добычи ОПЕК+, были готовы к такому сценарию. Большое влияние, помимо этого, на рынок оказывают и санкции, и пандемия коронавируса. Тем не менее, к концу года, по прогнозу топ-менеджера, цена на нефть может подняться до 60 долларов за баррель.