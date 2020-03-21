Поставщики поднимают цены на гречку и рис на фоне коронавируса

Цены на гречневую крупу и рис выросли на фоне ситуации с пандемией коронавируса, сообщают представители российских торговых сетей.
«Сети супермаркетов „Лента“ и „Магнит“ получают уведомления от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты питания, в том числе на крупы», — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ритейлеров.
Торговая сеть «Командор», расположенная в Восточной Сибири, тоже столкнулась с ростом цен на крупы. Так, четыре из пяти поставщиков повысили стоимость гречки на 15—20%. Подорожание продукта они связывают с увеличением затрат на энергоносители, содержание импортного оборудования и поставку товаров, приводит издание слова директора сети супермаркетов Андрея Тетерина. Поставщики риса предупредили о повышении оптовых цен на 30%.
Некоторые эксперты связывают рост цен на крупы с увеличением спроса на товары первой необходимости на фоне паники, вызванной ситуацией с коронавирусом, и девальвацией рубля. Стоимость гречки в марте в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла вдвое — до 40 рублей за килограмм, сейчас уже есть предложения по 42-54 рубля. Также ритейлеры отмечают подорожание мяса и тушенки.
В России в середине марта вырос спрос на крупы, макароны и средства гигиены на фоне распространения коронавируса. Россияне стали массово скупать товары первой необходимости, опасаясь их подорожания и введения возможного карантина. Однако президент РФ Владимир Путин призвал граждан не поддаваться панике, так как проблем с поставкой продуктов в магазины нет, напоминает RT.