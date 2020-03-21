20 марта 2020

Главный свердловский единоросс исполнил завет регионального правительства

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Лидер свердловских единороссов призывает заняться спортомВиктор Шептий, Instagram
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Коронавирус COVID-19

Лидер свердловского отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий собственным примером поддержал руководство региона, от лица которого свердловский министр спорта Леонид Раппопорт ранее призвал известных россиян рассказывать о том, как они занимаются спортом дома, чтобы подать пример всем гражданам.

«Меры профилактики-это очень важно! Но сейчас самое время вспомнить, что спорт всегда укрепляет наше здоровье и делает сильнее дух!» — написал Шептий на своей странице в Instagram. Он призвал свердловчан делать упражнения на площадках или просто в лесу.

По последним данным, в Свердловской области 11 человек, зараженных коронавирусной инфекцией, о четверых из них стало известно сегодня. Согласно официальной статистике Роспотребнадзора, подтверждено шесть случаев заражения. По остальным заболевшим информация появится позднее, когда свои исследования центра вирусологии и биотехники «Вектор» в Новосибирске, куда на проверку были отправлены их анализы. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Екатеринбурге 17 марта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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