Главный свердловский единоросс исполнил завет регионального правительства

Лидер свердловских единороссов призывает заняться спортом Виктор Шептий, Instagram

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Лидер свердловского отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий собственным примером поддержал руководство региона, от лица которого свердловский министр спорта Леонид Раппопорт ранее призвал известных россиян рассказывать о том, как они занимаются спортом дома, чтобы подать пример всем гражданам.

«Меры профилактики-это очень важно! Но сейчас самое время вспомнить, что спорт всегда укрепляет наше здоровье и делает сильнее дух!» — написал Шептий на своей странице в Instagram. Он призвал свердловчан делать упражнения на площадках или просто в лесу.

По последним данным, в Свердловской области 11 человек, зараженных коронавирусной инфекцией, о четверых из них стало известно сегодня. Согласно официальной статистике Роспотребнадзора, подтверждено шесть случаев заражения. По остальным заболевшим информация появится позднее, когда свои исследования центра вирусологии и биотехники «Вектор» в Новосибирске, куда на проверку были отправлены их анализы. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Екатеринбурге 17 марта.