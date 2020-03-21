В Екатеринбурге выявили еще четырех зараженных коронавирусом

В Екатеринбурге выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Ожидается вердикт центра вирусологии и биотехники «Вектор» в Новосибирске, куда на проверку были отправлены данные анализы. Об этом URA.RU сообщил источник в министерстве здравоохранения Свердловской области.
«Пробы на коронавирус еще у четырех человек дали положительный результат», — рассказал собеседник агентства. По данным источника в Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга, среди зараженных есть те, кто недавно вернулся из стран, где бушует пандемия коронавируса, в частности, из Италии, Испании, Франции и Германии. Также есть случаи заражения среди людей, состоявших с ними в близком контакте. У всех заболевших состояние удовлетворительное, за исключением мужчины старше 70 лет — у него состояние средней тяжести, однако серьезной опасности для жизни нет, уточняет источник.
URA.RU сообщало, что вечером 20 марта из дома №41 по улице Сахарова люди в защитных костюмах увезли двух человек с подозрением на коронавирус. Их доставили 40-ю больницу.
Получить комментарий пресс-секретаря регионального минздрава Константина Шестакова на момент публикации новости не удалось, в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области также не взяли трубку. В пресс-службе департамента информационной политики губернатора агентству сообщили, что не знают о новых случаях заражения коронавирусом.
На данный момент число зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области составляет 11 человек. Согласно официальной статистике Роспотребнадзора, в регионе подтверждено шесть случаев заражения. Первый зараженный коронавирусом появился в Екатеринбурге 17 марта. Через некоторое время заболевание было подтверждено у еще пяти жителей. Еще один случай заражения, о котором стало известно URA.RU, официально не подтвержден. Выздоровевших пока что нет. Люди, прошедшие карантин и вернувшиеся домой, не были больны. Чтобы избежать распространения вируса, в уральской столице усилили меры по дезинфекции общественного транспорта, а все торговые центры перевели на особый режим.
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