В Югре меняют правила посещения торговых центров из-за коронавируса

В Югре посетителям могут ограничить вход в торговые центры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила проработать вопрос о введении ограничений в работу торговых центров по количеству посетителей. Речь об этом зашла во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит в Нижневартовске, передает корреспондент «URA.RU».

Глава региона поручила привести в действие решение, которое было озвучено на предыдущем заседании штаба. «Четко указано было торговым сетям принять меры по установлению режима торговых залов посетителей, исходя из площади торгового зала и необходимой безопасной дистанции между людьми 1,6 метра», — заявила Комарова.

В пресс-службе администрации Нижневартовска журналисту агентства сообщили, что для решения этого вопроса уже в начале следующей недели состоится встреча с руководителями торговых центров, чтобы совместно проработать ограничительные механизмы. Напомним, речь идет о том, чтобы впускать людей в ТЦ ограниченными группами, что позволит не допустить крупных скоплений людей. Соответствующее решение прорабатывалось на прошлом заседании оперативного штаба в Сургуте.

Также глава региона поручила закрыть детские комнаты в супермаркетах и моллах. Аналогичное решение ждет и кальянные. На заседании штаба подчеркнули, что все эти меры принимаются для профилактики борьбы с коронавирусом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре в ограниченном режиме начали работать кинотеатры. Прокатчики сократили время их работы и количество сеансов.