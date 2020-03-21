Малышева назвала сроки создания вакцины от коронавируса

В том, что вакцина от коронавируса будет создана, нет никаких сомнений. Однако расчитывать на ее появление в клинической практике можно не раньше, чем через три месяца. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева.
«Невозможно рассчитывать на то, что хоть какая-то вакцина появится в клинической практике раньше чем через три месяца, но то, что она появится, не вызывает никаких сомнений», — заявила телеведущая в интервью газете «Аргументы и факты». Малышева отметила, что все ведущие страны, в том числе и Россия, приступили к созданию препарата.
До этого Федеральное медико-биологическое заявило, что уже готово три прототипа вакцины против коронавируса COVID-19. Также разработкой занимается Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», там уже приступили к тестам на лабораторных животных.
Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса может появится через полгода. При этом как заявлял профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов, в Европе и России вакцина может появится уже к лету. Как уточнил ученый, для развития вирусу требуется низкая температура не ниже нуля, а также высокая влажность. При этом на металлических предметах COVID-19 живет меньше шести часов, но долго выживает в фекалиях, пишет «Национальная служба новостей».
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