20 марта 2020
19 марта 2020

В ХМАО из-за коронавируса закрываются мечети

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит в Югру Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр эд-Дин Хассуна, Сургут, мечеть, ислам, мусульмане, религия, вера, молитва
Верующие будут молиться домаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Югре закрываются мечети из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Такое решение принял муфтий ХМАО Тагир хазрат, о чем рассказала глава региона Наталья Комарова во время выездного заседания оперативного штаба Югры по предупреждению коронавируса в регионе.

«Разговаривала вчера с Тагир хазратом и он сказал мне, что закрыл мечети и службы организовываются удаленно. Прошу глав всех муниципальных образований проработать этот вопрос с представителями всех конфессий», — добавила Комарова.

Информацию подтвердил и Салават хазрат Нижневартовска, добавив, что вчера была проведена последняя массовая пятничная молитва и верующие будут молиться дома. Ограничение введено минимум до 15 апреля. Узнать позицию других крупных конфессий ХМАО по этому вопросу URA.RU не удалось. На момент публикации новости, официальные представители православных и католиков были не доступны для комментариев.

Ранее URA.RU писало, что в Югре меняют правила посещения торговых центров из-за коронавируса, а также закрывают кальянные. О закрытии последних глава региона особо отметила, что подобные решения принимаются во всем мире.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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