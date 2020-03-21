Как грамотно вложиться в криптовалюту в условиях кризиса

В нынешней экономической ситуации россиянам следует рассмотреть возможность вложиться в криптовалюту. Об этом URA.RU заявил фаундер Cybernomy, эксперт в области блокчейна Михаил Худокормов.
«Я на 70% уверен в том, что лучше влиться сейчас, либо подождать до 1 апреля и посмотреть на курс. Если он [биткоин] будет на уровне от четырех до шести [тысячи долларов], то надо вкладываться. Ну вот прям надо. Не так, что взять, все бросить и побежать покупать биткоины и альты, а вот подождать, посмотреть на динамику, грубо говоря неделю. Если он будет в одном и том же диапазоне, то спокойно можно вкладываться и ждать отскока [вверх]», — рассказал URA.RU эксперт.
По словам Худокормова, в последнее время курс криптовалют заметно просел на фоне срыва сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса. На сегодняшний день, биткоин продается за 6179,78 долларов. Однако, заверил эксперт, в скором времени биткоин укрепится. «Моя внутренняя уверенность и чуть-чуть технического анализа говорят о том, что к началу лета он [биткоин] отыграет свои позиции. 8-10 [тысяч долларов за биткоин] — его планка. Если вспомнить прошлый год, когда его в 3800 утапливали (понижали — прим.ред.), он потом почти до 14 тысяч долетел», — объяснил Худокормов.
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина упала на 9,38%, напоминает RT. Это произошло на фоне падения цен на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+, передает агентство Nation News.