Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею среди мужских команд отменен из-за коронавируса. Такое решение было принято Советом Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщается на сайте организации. Чемпионат должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.
«Мы должны пока отложить спорт и поддержать государственные органы и хоккейную семью», — заявил президент IIHF Рене Фазель. Он отметил, что Международная федерация хоккея должна сделать все, чтобы поддержать всемирную борьбу с коронавирусом.
Глава оргкомитета чемпионата Джан Джилли заявил, что организаторы турнира принимают решение совета. Он отметил исключительность ситуации и назвал ее большим разочарованием для огркомитета чемпионата.
По последним данным, в мире зафиксировано около 287 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Вылечились почти 90 тысяч человек, умерло почти 12 тысяч. В России число заболевших за сутки увеличилось на 53 человека, до 306. При этом вылечились 16 россиян, а от осложнений, вызванных инфекцией, скончалась одна пожилая женщина.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «