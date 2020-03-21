21 марта 2020

В Италии второй день подряд фиксируют рекорд смертей от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, эпидемия, защитная маска, защитная одежда
21 марта из-за коронавируса в Италии скончались 793 человекаФото: depositphotos.com
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Коронавирус COVID-19

В Италии 21 марта умерло рекордное количество людей, зараженных коронавирусом. Об этом рассказал глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«К сожалению, за сегодня скончавшихся стало больше на 793», — приводит слова чиновника агентство Ansa. Показатель стал рекордным с момента начала эпидемии.

Прошлый рекорд Италия установила накануне, 20 марта. В этот день в Италии из-за COVID-19 скончались 627 человек.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, Италия занимает второе место по количеству зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 53,5 тысячи заболевших. При этом Италия лидирует по числу смертей из-за болезни — 4825 человек.

В России выявлено 289 случаев заражения коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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