В Италии второй день подряд фиксируют рекорд смертей от коронавируса

В Италии 21 марта умерло рекордное количество людей, зараженных коронавирусом. Об этом рассказал глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
«К сожалению, за сегодня скончавшихся стало больше на 793», — приводит слова чиновника агентство Ansa. Показатель стал рекордным с момента начала эпидемии.
Прошлый рекорд Италия установила накануне, 20 марта. В этот день в Италии из-за COVID-19 скончались 627 человек.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, Италия занимает второе место по количеству зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 53,5 тысячи заболевших. При этом Италия лидирует по числу смертей из-за болезни — 4825 человек.
В России выявлено 289 случаев заражения коронавирусом.