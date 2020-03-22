В Москве с 21 марта решили закрыть фитнес-центры, бассейны и аквапарки из-за ситуации с коронавирусом. С соответствующим распоряжением выступил столичный Роспотребнадзор.
«Руководители обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения», — сообщило ведомство на своем сайте.
Введение таких ограничений оценил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Политик считает такое решение адекватным существующей угрозе. «Кто предупреждён, тот вооружен. На самом деле эти профилактические меры на ранних этапах имеют колоссальное эффективное значение», — рассказал чиновник RT.
Депутат добавил, что именно Роспотребнадзор выявляет места, подверженные наибольшему риску. «Это совершенно правильно сделано», — подчеркнул Говорин.
По мнению политика, россияне могут дома продолжать упражнения, к которым привыкли в фитнес-залах. Депутат отметил, что для этого необходимо правильно организовать домашнее пространство. «В интернет выкладывают разные, смешные в том числе ролики, когда люди адаптируются и продолжают физическую активность сохранять в очень небольших пространствах», — подытожил парламентарий.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в России коронавирусом заразились 317 человек. В связи с ситуацией московское правительство решило запустить дополнительные стационары в регионе, уточняет агентство Nation News.