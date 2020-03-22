На Занзибаре, по словам туристов, находятся сотни россиян, желающих вернуться на родину Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские туристы, находящиеся в Занзибаре (Танзания), не могут покинуть страну из-за отмены и переносов авиарейсов. Об этом россияне рассказали в видеообращении.

«Ситуация состоит в том, что все рейсы отменяются постоянно. Мы подключили к этому вопросу консула», — сообщает туристка, рейс которой перенесли с 18 на 23 марта. Девушка отметила, что она состоит в группе, в которую входит порядка 100 россиян, желающих покинуть Танзанию. При этом, по словам ее спутника, всего на острове находятся 500 граждан РФ.

Туристы подчеркивают, что местное население относится к россиянам с агрессией из-за ситуации с коронавирусом и кидает в них камни и палки. «Люди скупили все возможные билеты, которые были, но рейсы не улетели, приходится искать средства для проживания, плюс опасно выходить просто на улицу из отеля», — цитирует девушку телеканал 360.

Проблема, уточняет издание, связана с тем, что россияне узнавали о недействительности их билетов уже после покупки. Так, туристы поняли о том, что не смогут никуда лететь, только на стойке регистрации в аэропорту. В итоге авиакомпания не вернула деньги, а оставшиеся без средств туристы вынуждены искать деньги на проживание и альтернативные варианты возвращения на родину.

По словам россиянки, консул рекомендовал туристам покупать билеты у других авиаперевозчиков, чтобы покинуть страну.