The Moscow Times: богатые россияне скупают аппараты ИВЛ от страха заразиться коронавирусом

Частные компании признаются, что ИВЛ все раскуплены Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Богатые россияне скупают аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и создают своеобразные клиники в своих домах на случай осложнений при заражении коронавирусом. Об этом сообщило издание The Moscow Times.

Такие выводы, как отмечается, основаны на десятках интервью. Одно из них журналисты провели с «одной из самых богаты семей в России», которая владеет недвижимостью на сумму более 1 млрд долларов в Лондоне, Франции и московской Рублевке. Там, как отмечается, семейство и намерено переждать пандемию.

«Пока мы смогли приобрести только один [аппарат ИВЛ], пытаемся получить еще два», — приводит газета слова собеседника, который пожелал остаться неназванным. По его словам, одно такое устройство стоит 1,8 млн рублей. Список ожидания расписан на восемь месяцев вперед.

Высокий спрос на ИВЛ подтвердили и представители организаций, которые занимаются их продажей. Директор по продажам московской компании MediKo Артем Сивачев в разговоре с изданием сказал, что за последние две недели поступило «бесчисленное количество заказов», аппараты все раскуплены. При этом собеседник подчеркнул, что продажа ИВЛ частным лицам противоречит политике компании. В Oxy2.ru также подтвердили, что спрос на этот вид оборудования высок, все распродано, желающие приобрести попадают в длинный список ожидания.