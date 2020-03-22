21 марта 2020

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

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У заболевшей коронавирусом поднялась температура, появились кашель, сухость и боль в горле, пропал аппетитФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Британский врач Клэр Герада, излечившаяся от коронавируса, сообщила, что болезнь протекала тяжело. О симптомах заболевания женщина рассказала Daily Mail.

По словам медика, первые симптомы у нее появились после возвращения из США. Однако появившийся кашель и слабость эксперт списала на длительный перелет. После этого у женщины появились сухость и сильная боль в горле.

«Затем состояние стремительно начало ухудшаться: появились температура, дрожь и лихорадка», — цитирует зарубежных журналистов газета «Известия». После этого женщина сдала анализы и самоизолировалась.

Как отмечает медик, новые симптомы появились буквально в течение нескольких часов. По словам Герады, у нее пропал аппетит, появился металлический вкус во рту, в носу появились язвы. Кроме того, 60-летней женщине все время хотелось спать.

С болезнью специалист боролась с помощью парацетамола. К моменту получения анализов, подтверждающих диагноз, медик почувствовала себя лучше — температура упала и прекратился кашель.

Врач подчеркнула, что никогда раньше не чувствовала себя так плохо. При этом медик отмечает, что побороть инфекцию ей помогло отсутствие каких-либо серьезных болезней.

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