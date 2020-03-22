Саакашвили сравнил шансы России и Украины пережить кризис

Михаил Саакашвили считает, что Украина не готова к экономическому кризису Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил шансы России и Украины пережить надвигающийся экономический кризис и пришел к выводу, что у РФ шансы гораздо выше. Такое заявление он сделал в интервью одесскому «Седьмому каналу».

Политик выразил мнение, что приближается «очень сильный» кризис, который он сравнил с «цунами», однако даже в этих условиях Россия находится в более выгодном положении, нежели Украина. По словам Саакашвили, у РФ есть финансовая подушка в размере 600 миллиардов долларов, благодаря которым страна спокойно переживет низкие цены на нефть. Украина тем временем входит «в зону полной турбулентности», считает он.

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов», — подытожил Саакашвили [цитата по РИА «Новости»].

Ранее, напомним, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что Москва не была заинтересована в разрыве сделки ОПЕК+, это было инициативой «арабских партнеров».