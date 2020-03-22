21 марта 2020

Правительство РФ отрицает вину в обвале цен на нефть. «Это инициатива арабских партнеров»

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Нефтяная буровая. Ноябрьск, трубы, нефть, буровая, добыча нефти, нефтяная вышка
Россия не желала обвала цен на нефть, заявил вице-премьер Андрей БелоусовФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Россия не желала обвала цен на нефть. Такое мнение высказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на канале «Россия 1».

Политик уточнил, что Москва не была заинтересована в разрыве сделки ОПЕК+, который привел к падению стоимости нефти. «Это исключительно инициатива наших арабских партнеров», — заявил Белоусов.

Чиновник добавил, что уверен в этом, поскольку принимал участие в совещании, на котором вырабатывались директивы относительно ситуации. По словам политика, изначально у Москвы было желание продлить соглашение на квартал или на год, однако представители арабской стороны «повели себя по-другому».

Вице-премьер уточнил, что даже нефтяные компании, заинтересованные в рынках, не были настроены на разрыв соглашения ОПЕК+.

Цены на нефть обвалились после выхода РФ из сделки со странами ОПЕК. Это моментально привело к падению курса рубля. В Кремле падение котировок нефти и национальной валюты назвали временным. Для поддержки экономики страны Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 6%, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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