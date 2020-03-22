Уральский лыжник Большунов раскрыл размер своих доходов

Александр Большунов надеется на то, что его заработок не будет сильно ниже, чем у хоккеистов.
Российский лыжник Александр Большунов, ставший первым российским спортсменом, который выиграл общий зачет Кубка мира, сообщил, сколько заработает после окончания всех соревнований. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Я пока даже не смотрел. 13 миллионов рублей? От этой суммы еще минус половина», — заявил спортсмен. Большунов также понадеялся, что его суммарный заработок не будет сильно уступать зарплате хоккеистов.
Большунов, напомним, досрочно стал первым российским обладателем Кубка мира. Лыжник, долгое время тренировавшийся в Тюмени, также является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года и серебряным призером чемпионата мира прошлого года.