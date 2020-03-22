В ВОЗ ответили, спасает ли прививка от гриппа при коронавирусе

Нет подтверждения того, что прививка помогает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Информация о том, что прививка от сезонного гриппа облегчает протекание болезни при заражении коронавирусом нового типа, не подтверждена, уточняет официальный представитель Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Тарик Язаревич.

«Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта», — приводит слова Язаревича РИА «Новости».

ВОЗ признала вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта, напоминает RT. По данным на утро 22 марта, в мире зафиксировано более 309 тысяч случаев заражения, свыше 13 тысяч человек скончались, число выздоровевших превысило 93 тысячи. В России по состоянию на 21 марта зарегистрировано 306 зараженных COVID-19, 16 человек излечились, передает агентство Nation News.