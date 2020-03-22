Автоэксперты: россияне пересядут на дешевые автомобили из-за экономического кризиса

Цены на новые машины вырастут Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром, так как зарубежные автомобили подорожают на фоне ухудшения экономической ситуации в связи с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказали автоэксперты.

«Структура спроса будет смещаться в сторону более дешевых машин и более доступных в обслуживании. Это отечественные автомобили и седаны B-класса», — отметил заместитель главного редактора журнала «Авторевю» Леонид Голованов. Подорожают не только сами автомобили, но и запчасти и обслуживание в автосервисах. Стоимость машин на вторичном рынке также вырастет вслед за ценами на новые автомобили.

Падения спроса на вторичном рынке ожидает председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин. В разговоре с URA.RU он указал на то, что, несмотря на более низкую стоимость подержанных автомобилей, их эксплуатация так же затратна. Еще больше придется тратиться на ремонт. «Думаю, что многие российские семьи вообще начнут отказываться от автомобилей, будут откладывать покупку новых машин или же снижать уровень притязаний — покупать авто классом ниже», — прогнозирует собеседник агентства.

При этом стоит отметить, что рост цен на автомобили связан не столько с кризисом, сколько с закономерным ежеквартальным подорожанием, считает независимый автоэксперт Сергей Асланян. «У нас никогда не было ситуации, в которой бы что-то подешевело. Все дорожает, но иногда беспричинно, а иногда на это причина есть. Сейчас алиби очень удобное — курс [валют] и коронавирус. Даже если бы этого не было, машины бы все равно подорожали», — уверил эксперт в беседе с агентством.

Ранее автоэксперты анонсировали повышение цен на автомобили в связи со вспышкой коронавируса в Китае, передает агентство Nation News.