21 марта 2020
20 марта 2020
19 марта 2020

Появилось видео задержания предполагаемого подрывника жилого дома в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Красный Адуй. Отравление детей, газовая служба
В результате взрыва в доме на Чернышевского погиб человекФото: Александр Мамаев © URA.RU

Предполагаемого виновника взрыва бытового газа в Перми задержали и поместили в больницу. В распоряжении URA.RU оказалась видеозапись, как мужчину без обуви выводят из дома сразу после взрыва. Силовики утверждают, что решений об аресте и задержании кого-либо не принимали.

«Уголовное дело возбуждено по по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — пояснили в СУ СКР РФ по Пермскому краю. По данным пресс-службы регионального следственного управления, задержанных по данному уголовному делу пока нет.

Взрыв бытового газа в доме №3 по улице Чернышевского произошел днем 20 марта. В результате погиб один человек, трое получили травмы. Ранее сообщалось, что взрыв газа в жилом доме мог быть подстроен. Специалисты газовой службы, обследовав квартиру, где произошло ЧП, пришли к выводу, что газовый шланг был поврежден намеренно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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