Появилось видео задержания предполагаемого подрывника жилого дома в Перми

Предполагаемого виновника взрыва бытового газа в Перми задержали и поместили в больницу. В распоряжении URA.RU оказалась видеозапись, как мужчину без обуви выводят из дома сразу после взрыва. Силовики утверждают, что решений об аресте и задержании кого-либо не принимали.
«Уголовное дело возбуждено по по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — пояснили в СУ СКР РФ по Пермскому краю. По данным пресс-службы регионального следственного управления, задержанных по данному уголовному делу пока нет.
Взрыв бытового газа в доме №3 по улице Чернышевского произошел днем 20 марта. В результате погиб один человек, трое получили травмы. Ранее сообщалось, что взрыв газа в жилом доме мог быть подстроен. Специалисты газовой службы, обследовав квартиру, где произошло ЧП, пришли к выводу, что газовый шланг был поврежден намеренно.