Фитнес-центры, аквапарки и бассейны на Урале продолжают работать в штатном режиме, пока не получат официального распоряжения закрываться на карантин из-за коронавируса. Соответствующие сообщения клубы оставляют на своих сайтах и страницах в социальных сетях.
О продолжении работы заявили сети Drive Fitness, Bright Fit, World Class, Powerhouse Gym, аквапарк «Лимпопо» в Екатеринбурге. Организации ждут официального распоряжения или указа от Роспотребнадзора. При этом некоторые клубы уже пообещали посетителям продлить абонементы, если подобные запреты будут введены. Пока же клубы выполняют рекомендации ведомства: усиливают санитарную обработку помещений, измеряют температуру у посетителей. Drive Fitness отменил запланированные ранее массовые мероприятия.
Власти Свердловской области еще не издавали распоряжений о запрете работы спортзалов и клубов. Как рассказал URA.RU министр спорта Леонид Рапопорт, в понедельник, 23 марта, его ведомство встретится с Роспотребнадзором, чтобы обсудить ситуацию. «Нужно сделать все, чтобы избежать массовых контактов», — отметил министр.
В Челябинской области подобных указов также еще не было, рассказал агентству пресс-секретарь регионального министра спорта Виталий Визаулин. Популярный в регионе спорткомплекс Южно-Уральского государственного университета принимает посетителей в штатном режиме. Спортивные объекты в Зауралье также работает без изменений, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Курганской области.
Комментарии представителей Тюменской области, Пермского края, ХМАО и ЯНАО на момент подготовки публикации получить не удалось.
Ранее власти Москвы из-за ситуации с коронавирусом остановила работу фитнес-центров, бассейнов и аквапарков. Соответствующее решение приняло столичное управление Роспотребнадзора. Мэрия Перми с 21 марта закрыла все муниципальные бассейны.
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