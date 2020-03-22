Агрессивная женщина даже пыталась обвинить таксиста в изнасиловании
В Тюмени пассажирка напала на водителя «Яндекс. Такси». Таксист снял происходящее на видео.
На кадрах женщина отказывается выходить из машины, ругает водителя нецензурными словами, а затем избивает. Удары наносит по голове и лицу. Увидев прохожих, агрессивная пассажирка начинает кричать, что ее якобы пытаются изнасиловать.
Предположительно, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Видео инцидента опубликовал «Пятый канал».