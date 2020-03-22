21 марта 2020
20 марта 2020
19 марта 2020

В Тюмени пассажирка такси избила водителя. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, такси, яндекс такси
Агрессивная женщина даже пыталась обвинить таксиста в изнасилованииФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Тюмени пассажирка напала на водителя «Яндекс. Такси». Таксист снял происходящее на видео.

На кадрах женщина отказывается выходить из машины, ругает водителя нецензурными словами, а затем избивает. Удары наносит по голове и лицу. Увидев прохожих, агрессивная пассажирка начинает кричать, что ее якобы пытаются изнасиловать.

Предположительно, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Видео инцидента опубликовал «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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