Российские власти ответили на слухи об ужесточении карантина из-за коронавируса

Власти РФ не планируют ужесточать карантинные меры по противодействию коронавирусу, как сообщалось ранее. Об этом сообщили в информационно-коммуникационном центре.
До этого правительственный источник сообщал о том, что власти якобы склоняются к введению решительных мер по ужесточению карантина.« Сообщения правительственного источника не соответствуют действительности», — заявили РИА «Новости» источник в ИКЦ.
Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить режим карантина, а также ввести новые меры по обследованию граждан и быстрому выявлению инфицированных COVID-19. Это якобы планировалось сделать для сдерживания в России коронавируса, как это удается делать в Японии, Сингапуре и Южной Корее.
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