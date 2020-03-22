Российские власти ответили на слухи об ужесточении карантина из-за коронавируса

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Прибытие задержанного рейса Сиань - Екатеринбург в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, китайцы, медицинские маски, пассажиры, коронавирус, защитные маски
В ИКЦ заявили, что информация об усилении мер карантина не соответствует действительностиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти РФ не планируют ужесточать карантинные меры по противодействию коронавирусу, как сообщалось ранее. Об этом сообщили в информационно-коммуникационном центре.

До этого правительственный источник сообщал о том, что власти якобы склоняются к введению решительных мер по ужесточению карантина.« Сообщения правительственного источника не соответствуют действительности», — заявили РИА «Новости» источник в ИКЦ.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить режим карантина, а также ввести новые меры по обследованию граждан и быстрому выявлению инфицированных COVID-19. Это якобы планировалось сделать для сдерживания в России коронавируса, как это удается делать в Японии, Сингапуре и Южной Корее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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