В России зафиксировали 61 новый случай заражения коронавирусом

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Прибытие задержанного рейса Сиань - Екатеринбург в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, китайцы, медицинские маски, пассажиры, коронавирус, защитные маски
Из них 54 — в МосквеФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За сутки в России зарегистрирован 61 новый случай коронавируса в шести регионах», — пишет РИА «Новости». 54 случая зарегистрированы в Москве, два случая в Кировской области, по одному в Архангельской, Новгородской и Брянской областях, еще два — в Удмуртии.

Отмечается, что среди заболевших в Москве есть иностранцы.

Всего на данный момент в России зарегистрировано 367 случаев заражения COVID-19. Вылечились 16 человек, на фоне осложнений, вызванных вирусом, погибла пожилая москвичка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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