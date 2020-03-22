В России зафиксировали 61 новый случай заражения коронавирусом

Из них 54 — в Москве
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В России за последние сутки зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
«За сутки в России зарегистрирован 61 новый случай коронавируса в шести регионах», — пишет РИА «Новости». 54 случая зарегистрированы в Москве, два случая в Кировской области, по одному в Архангельской, Новгородской и Брянской областях, еще два — в Удмуртии.
Отмечается, что среди заболевших в Москве есть иностранцы.
Всего на данный момент в России зарегистрировано 367 случаев заражения COVID-19. Вылечились 16 человек, на фоне осложнений, вызванных вирусом, погибла пожилая москвичка.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «