Пять человек пострадали в результате взрыва на складе боеприпасов (архивное фото)
Под Мурманском произошел взрыв на складе боеприпасов. Об этом сообщил telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.
«Пять военнослужащих СФ пострадали при подрыве артиллерийского боеприпаса», — написано в сообщении в telegram-канале. По некоторым данным, два человека находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщили в Минобороны, по предварительным данным инцидент произошел из-за нарушений военными техники безопасности. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.