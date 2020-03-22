Взрыв на складе боеприпасов под Мурманском. Первые данные о пострадавших

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День танкиста на полигоне
Пять человек пострадали в результате взрыва на складе боеприпасов (архивное фото)Фото: Анна Майорова © URA.RU

Под Мурманском произошел взрыв на складе боеприпасов. Об этом сообщил telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

«Пять военнослужащих СФ пострадали при подрыве артиллерийского боеприпаса», — написано в сообщении в telegram-канале. По некоторым данным, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Минобороны, по предварительным данным инцидент произошел из-за нарушений военными техники безопасности. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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